Dode man met schotwond niet door misdrijf om het leven gekomen

De man die afgelopen dinsdag dood in een woning (foto) werd gevonden met een schotwond, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Er zou sprake zijn van zelfdoding. Tot die conclusie komt de politie in Suriname, nadat er sectie is gepleegd op het stoffelijk overschot van de overledene.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de 59-jarige Dewanand Changoe. Hij werd dinsdagmiddag 15 september dood aangetroffen in zijn woning. De politie van het bureau Livorno kreeg de melding van het geval en deed het adres aan voor onderzoek.

Het ontzielde lichaam van de heer Changoe werd in de woning aangetroffen met schotwonden. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast en het lijk werd in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Ter plaatse werd een vuistvuurwapen aangetroffen, welk ook in beslag is genomen door de politie. De 59-jarige man zou zich met dit wapen van het leven hebben beroofd.