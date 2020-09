Dalende trend COVID-19 besmettingen in Suriname

Uit de evaluatie van de regering met het Outbreak Managementteam zaterdag is gebleken dat het aantal COVID-19 besmette personen een dalende trend vertoond. Het aantal genoteerde positief geteste burgers is op dagbasis gedaald naar 10-13%. Voorheen noteerde Suriname nog een positivity rate van rond de 40%. Dat is een goed beeld, laat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid weten via de Communicatie Dienst Suriname. Deze ontwikkeling typeert Ramadhin als positief omdat in de medische zorg er ruimte en minder druk ontstaat.

In de isolatiefaciliteiten werd vorige week nog een bezetting van 33% genoteerd. Deze week is het aantal gedaald naar 21%. In de ziekenhuizen waar er een bezetting was van 62% is dat nu afgenomen naar 28%. Op de Intensive Care Unit is het aantal personen dat aldaar verpleegd wordt gedaald van 43% naar 27%. Het aantal sterfgevallen per week neemt ook af.

Het besef onder de burgers neemt steeds toe om de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, merkt minister Ramadhin op. De bewindsman deelt mee dat er goede coöperatie is vanuit onder meer het bedrijfsleven als het gaat om het uitvoeren van de protocollen. Waar nodig is vanuit de overheid de nodige ondersteuning gegeven.

De besluiten zoals eerder door president Santokhi zijn aangekondigd blijven van kracht. Op zaterdag 26 september komt de regering weer bijeen met de actoren voor de volgende evaluatie. Daags daarna zal het staatshoofd zich wederom richten tot het Surinaamse volk.