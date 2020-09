Projectbouw studentenhuisvesting stopgezet vanwege betalingsachterstand

Het project voor de bouw van de studentenhuisvesting aan de Leysweg, in Paramaribo, is stopgezet vanwege een betalingsachterstand. Het gaat in deze om een betalingsachterstand van USD 120 duizend, zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. De minister geeft te kennen dat hij in een zoom-meeting met de directeur van het uitvoerend bedrijf (LR-Group) te kennen heeft gegeven dat hij het zelfs zou betalen als dat kon.

“Ik vind het jammer wat gebeurt. Als we twee Ford Rangers minder hadden gekocht, was het project vandaag af, maar dat heeft men niet gedaan”, zegt de OW-minister doelend op de vorige regering van Suriname.

Het gaat bij dit project om het opzetten van 5 gebouwen met slaapruimtes voor de accommodatie van 1504 studenten en personeel. De totale kosten voor dit project zijn geraamd op USD 60 miljoen. Ook dit project is in gevaar, maar de minister geeft de garantie dat de regering een aanvang zal maken met de herstart in het belang van de studenten.