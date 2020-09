Vrouw vliegt met auto in trens tijdens achtervolgen partner

Een vrouw is woensdagavond rond 21.45u bij het achtervolgen van haar partner op de hoek van de Gobajo- en Cassialaan met haar auto in de trens gevlogen. De vrouw zat samen met een jongedame en een kind in het voertuig. Niemand raakte gewond.

De vrouw en haar partner waren samen thuis. Op een bepaald moment ging de man, die onder invloed van alcohol verkeerde, met een Mark X uit huis. Hij haalde een andere vrouw op aan de Vredenburg Serie A in Suriname. Zijn vrouw achtervolgde hem echter met haar Vitz sinds hij uit huis ging.

Nadat de man met de andere vrouw wegreed van het adres te Vredenburg Serie A, ontdekte hij dat zijn vrouw hem achtervolgde. Hij voerde toen zijn snelheid op. Zijn vrouw deed dat ook en verloor bij de voornoemde hoek de controle over het stuur en belandde in de trens.

De man stopte met zijn auto iets verder. De vrouw liep naar hem toe en gaf hem enkele rake klappen. Buurtbewoners haalden hen uit elkaar en schakelden de politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek. De man zette de andere vrouw af en ging toen terug naar de plaats.

Met een hijskraan werd de Vitz uit de trens getakeld. De auto had een lekke band die de man verwisselde. Vervolgens ging hij weg met het voertuig. De vrouw liep naar de Mark X en ontdekte dat de auto schade had aan de linkerzijde van de voorbumper. Zij beweerde dat deze tijdens de achtervolging is beschadigd.