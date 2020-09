Prijsopdrijving basisgoederen geconstateerd in Welgelegen

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (min EZ) is op maandag 14 september in samenwerking met de bestuursdiensten gestart met het opvoeren van de landelijke winkel controles.

Op de eerste dag zijn de ressorten Flora, Nieuwweer/Leiding en Welgelegen aangedaan. Enkele van de overtredingen, die de controle ambtenaren hebben geconstateerd zijn: Geen prijsaanduiding (GPA) op bepaalde basisgoederen zoals zout, suiker, blom, aardappel, knoflook en eieren. Bepaalde voorverpakte goederen hadden ook niet het juiste gewicht en de weegschalen waren niet geijkt. De winkelier is ernstig berispt om de voorverpakte goederen op nieuw te wegen en ze met het juiste gewicht te verkopen. Ook is de vergunninghouder aangezegd om de weegschaal te laten ijken.

Verder zijn de onderzoek ambtenaren ook enkele vervallen producten tegengekomen. Deze zijn meteen van de schappen gehaald. Vermeldenswaard is, dat met name in het ressort Welgelegen er prijsopdrijving is waargenomen op bepaalde basisgoederen. Zo werd bijvoorbeeld uien voor Srd 10,- en Srd 15,- verkocht in plaats van voor Srd 6,25. Ook voor knoflook werd er een hogere prijs (Srd 30,-) aangeduid in plaats van Srd 25,-. Ook is prijsopdrijving geconstateerd op zout, aardappel, suiker, blom en Morjon tomaten sardien. De vergunninghouders in Suriname hebben terstond in bijzijn van de ambtenaren de prijzen correct aangepast.

Deze landelijke controle wordt voortgezet en het ministerie van EZ doet een beroep op de Surinaamse samenleving om bij geconstateerde misstanden haar klachten door te geven via de klachten app telefoonnummer 8530915 of via het verkort nummer 1940.