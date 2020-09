Pompeo: ‘Amerikaanse bedrijven willen graag investeren in Suriname’

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo willen Amerikaanse bedrijven graag investeren in Suriname. Zijn land wil sterkere economische banden aangaan met Suriname en eventueel samenwerken bij het ontginnen van olievelden, die recent voor de kust van Suriname zijn gevonden. Dat zei Pompeo donderdag op zijn officieel werkbezoek aan Suriname schrijft het NRC Handelsblad.

Tijdens dit bezoek is vooral gesproken over economische samenwerking. De minister gaf aan dat Amerikaanse bedrijven staan te springen om zaken te doen in Suriname en ze alleen vragen om een gelijk speelveld en duidelijke regels. Pompeo presenteerde de VS als betere partij om zaken mee te doen, vergeleken met China dat al geruime tijd actief is in Suriname.

Volgens de Amerikaanse minister zouden aan investeringen uit China ‘politieke kosten’ zijn verbonden. Amerikanen komen contracten na en doen niet aan roofkapitalisme zei hij, refererend aan China. Maar de Surinaamse president Santokhi ging daar niet echt op in en sprak zich ook niet uit over een keuze voor China of de VS.

“We hebben ook goede relaties met andere landen” aldus Santokhi als reactie daarop. Hij had wel over een nieuwe versterking van de samenwerking op verschillende gebieden met de VS. Naast economische samenwerking willen de VS Suriname ook steunen in het gevecht tegen drugssmokkel en het witwassen van geld.

Volgens De Telegraaf leek Pompeo na afloop niet ontevreden. “Suriname heeft een vriend gevonden in de VS” zou hij volgens de krant hebben gezegd.

De minister vertrok na zijn bezoek aan Suriname naar buurland Guyana:

What a pleasure to be in Guyana, the “land of many waters.” We enjoy a strong relationship with Guyana, and look forward to working with the new democratically elected government to expand prosperity and security for our people. pic.twitter.com/cAnVLqktZP — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 17, 2020