Van Surinaamse wandelmars naar SouthEast Parade

De SouthEast Parade is een event dat 2 jaar geleden met de viering van 50 jaar Bijlmer is gestart. Een fysieke parade die de pracht en praal van Amsterdam in Amsterdam Zuidoost voor het voetlicht brengt. Trotse pareltjes laten zich dan zien. Bewoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen hebben in de afgelopen twee jaar zich in de straten van de Bijlmermeer laten zien. Een parade die geinspireerd is op de wandelmars in Suriname met een speciale doelstellig: milieuvriendelijk, sportief, mooi en trots! De parade wordt mogelijk gemaakt door stadsdeel Zuidoost, de gemeente Amsterdam, Salto Amsterdam en tal van andere partners en sponsors. Niet in de laatste plaats ook door een zeer gemotiveerd team van vrijwilligers.

Wie is de ‘trots’ van Amsterdam Zuidoost? Het publiek kan ook meestemmen!

Dit jaar kon de fysieke parade geen voortgang vinden vanwege de corona pandemie. De organisatie heeft zich echter niet uit het veld laten slaan en organiseert deze maand een SouthEast on-line challenge. De deelnemers komen uit verschillende categorien en presenteren zich on-ne met een video. Deze on-line parade start vandaag via www.southeastparade.nl. Een vakjury bestaande uit de ‘Bijlmerberlievers’ Bijlmerbelievers John Leerdam, Karin Moor, Ray Blinker en Rubina Boasman beoordeelt de presentaties voor het uitkiezen van de winnaars. Het publiek heeft ook een actieve rol en kan via de website of de SouthEast Parade FB pafina een stem uitbrengen op hun favoriet. Zo wordt er ook een prijs uitgeloofd aan het ‘publiekslieverdje’.

Op woensdag 30 september wordt er vanuit het CEC gebouw in Zuidoost live verslag gedaan van de prijsuitreiking afgewisseld met o.a. muziek en dansperformances. Het geheel wordt dan op deze dag tussen 18:00 en 21:00 uur live uitgezonden door de mediapartner Salto Omroep Amsterdam via SALTO 1 en wereldwijd te ontvangen via www.salto.nl/salto1en o.a. via de Southeastparade.nl website. Zo kan iedereen ondanks de ‘corona beperkingen’ live meekijken naar de feestelijke bekendmaking van de winnende groepen.

Southeast Parade on-line challenge

De video’s van de deelnemers zijn ingedeeld in vier categorieën: bewoner, ondernemer, stichting en vereniging. Per categorie wordt er een top drie aan winnaars door een vakjury samengesteld. De groep met de meeste stemmen van wordt de publiekslieveling!

Let op:wegens COVID-regels zijn ze gebonden aan een maximaal aantal genodigden gasten. Zonder uitnodiging helaas geen toegang.