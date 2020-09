Bigi Boy: geen persconferenties meer voor journalisten in Suriname

De Surinaamse UFC-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft woensdag laten weten geen persconferenties meer te zullen houden voor journalisten in Suriname. Dat zei Rozenstruik tijdens een meeting met de pers in het Ramada hotel in Paramaribo.

Zijn uitspraak is een reactie op een artikel van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), waarin zij Team Bigi Boy beschuldigd van minachting van de nationale (sport)pers. De VSJS zegt in het artikel ondermeer dat het moeilijk tot onmogelijk is om de Surinaamse topsporter te spreken of te interviewen. Voor grote partijen als UFC en ESPN zou wel tijd door hem worden vrijgemaakt vindt de vereniging.

Bigi Boy vindt het artikel dat verscheen in de Surinaamse krant de Ware Tijd niet acceptabel en respectloos naar hem toe. Hij vindt het geen kwestie van minachting, maar gewoon de realiteit. “Ik wil interviews geven en helpen waar ik kan, maar als het niet lukt: sorry. Het is een zware job” aldus Bigi Boy.

Hij zegt erbij dat het geen kwestie is van bigi fasi (hoogmoedigheid) maar dat het gewoon steeds moeilijker wordt. Hij en zijn team krijgen honderden aanvragen binnen via al hun kanalen. Ze hebben de tijd niet om overal op in te gaan en moeten steeds selectiever hiermee omgaan.

Bigi Boy vindt het niet acceptabel dat de VSJS hem op deze manier aanspreekt. Hieronder de beelden van de persmeeting: