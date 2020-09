Bigi B. meets Bigi B. na vergadering ministers

De vergadering van de Raad van Ministers (RvM) kreeg op woensdag 16 september bijzonder bezoek van Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik. Het was voor de ministers en vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk een eer om de Surinaamse sportambassadeur te mogen verwelkomen. De UFC topvechter is alle lof toegezwaaid en is aangemoedigd de ingeslagen weg voort te zetten. “Suriname is trots op je”, lieten enkele ministers optekenen.

Hierna volgde een beleefdheidsbezoek aan de vp. Het team van Bigi Boi was vrij open in de discussie met de vp. Er zijn enkele punten aangehaald welke vanuit de zijde van de regering als ondersteuning kan dienen. Het afreizen van het team van en naar de VS is als aandachtpunt gedropt bij de vp. Vanwege de covid pandemie is het luchtruim van Suriname tijdelijk afgesloten. Ook hierover zijn er oplossingsmodellen aangekaart door de vp.

Het team van Bigi Boi heeft ondersteuning toezegt gekregen van vp Brunswijk. Vroege talentontwikkeling en stimulans staat hoog op de agenda van deze regering gaf de vp aan. Samen met het team en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zal er een traject worden uitgezet.

Bigi Boi vertrekt binnenkort weer naar de VS. Hij heeft een druk trainingsprogramma en hoopt op nog een UFC-gevecht voor dit jaar. Hij heeft te kennen gegeven in Suriname te willen zijn in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid op 25 november 2020.