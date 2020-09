VIDEO: Ongeregeldheden bij pakketdiensten Nederland en Suriname

Bezorgde burgers en consumenten hebben deze week een online petitie aangemaakt, waarin zij diefstal en ongeregeldheden bij pakketdiensten in Nederland en Suriname willen aankaarten. Volgens hun lijkt stelen uit dozen en het openbreken van pakketten die voor verscheping worden aangeleverd of in Suriname worden ontvangen, meer regel dan uitzondering te worden.

De initiatiefnemers van de petitie stellen dat er veel te weinig gedaan wordt in zowel Nederland als Suriname om diefstal bij pakketdiensten te voorkomen. Zij willen dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt en stellen een aantal maatregelen voor.

De petitie en het aantal ondertekeningen (ondersteuners) van de petitie zal aangeboden worden aan de verschillende pakketdiensten in Suriname en Nederland en de Surinaamse ministeries van Handel, Industrie en Toerisme en Justitie en politie.

Op social media verschenen deze week filmpjes van benadeelden zoals deze: