Narsingh en Roué Verveer komen met Diwali Theatershow

Presentator Narsingh Balwantsingh en cabaretier Roué Verveer slaan de handen ineen en maken samen een Diwali theatershow! Elk jaar vieren miljoenen Hindoes wereldwijd Diwali. Ook wel bekend als het ‘Lichtjesfeest’. Een prachtige feestdag waarop de vrouw centraal staat en de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd.

Deze theatershow gaat over de inhoud, de viering, de essentie en de beleving van Diwali. Met dans-, zang- en muziekoptredens van Pretima Ke Dewashrie, Madhu Lalbahadoersingh en De Diwali live band o.l.v. Setish Bindraban. Er worden twee shows op een avond gespeeld.

Data:

08 nov – Theater De Veste, Delft

10 nov – Nieuwe Luxor, Rotterdam

12 nov – Nieuwe Luxor, Rotterdam

13 nov – Nieuwe Luxor, Rotterdam



Let op: De shows van 12 november worden opgenomen voor tv-uitzending. De Diwali Show is geschikt voor jong, oud, hindoe, niet-hindoe, gezinnen, stelletjes, vrienden.. kortom: iedereen. Koop nu je kaarten via www.dediwalishow.nl en geniet van indrukwekkende optredens, mooie verhalen en uiteraard ook veel grappen.