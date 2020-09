Man aangereden die straat oprende met brandwonden

Een man die maandagmiddag brandwonden opliep en de straat oprende voor hulp, is aangereden door een auto aan de Engelbrechtweg te Commewijne. Hij raakte zwaargewond aan zijn hoofd, armen en benen en is per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

Volgens de politie reed de man over de Engelbrechtweg en kreeg op een bepaald moment autopech. Hij parkeerde zijn voertuig op de berm en maakte de motorkap open.

Op een gegeven moment verwijderde hij de radiatordop en toen kwam stoom eruit die hem raakte. De man rende gillend de straat op op zoek naar hulp. Op dat moment kwam een auto aan die hem aanreed. De man raakte zwaargewond en viel op straat voor het voertuig. De voorruit kreeg een barst.

De politie in Suriname kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren. Een sleepdienst werd ook ingeschakeld om de auto van de aanrijding af te voeren naar berging.