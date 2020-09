First lady kijkt uit naar uitbreiding samenwerking met Nederland

Mevrouw M. Santokhi, de vrouw van de president van Suriname, bracht vandaag een informeel werkbezoek aan de gemeente Diemen. Ze sprak daarbij met burgemeester Boog en een aantal vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Diemen. Ze koos Diemen voor een van haar bezoeken vanwege het grote aandeel Diemenaren met een Surinaamse achtergrond.

Burgemeester Erik Boog noemde het werkbezoek eervol en wees op het grote aantal Diemenaren van Surinaamse komaf. ‘Diemen is een werelddorp, het meest diverse dorp van het land, bijna de helft van onze inwoners heeft een migratieachtergrond. Daarvan heeft een groot deel, zo’n 3.000 mensen, Surinaamse roots. Wij zijn dan ook vereerd met dit bezoek en zien het als het begin van een mooie samenwerking met Nederland. Diemen kan en wil daar graag iets in betekenen.’

Foto (c) Gerrit Alink

Mevrouw Santokhi sprak met een aantal speciaal genodigden met Diemense binding: prof. Sharda Nandram (schrijfster van het boek ‘Voel je thuis waar je ook bent. Immigratie van Jodphur naar Paramaribo en daarna naar Diemen’), mevr. Twie Tjoa (de eerste vrouwelijke directeur op het ministerie van Arbeid in Suriname, die zich nu inzet voor Surinaamse vrouwen en andere migrantenvrouwen in Nederland), Anthony Pinas (medeorganisator van het Wereldfestival Diemen en eigenaar van dansschool OnPoint Dancelab) en Harry van Bommel (oud-Tweede Kamerlid uit Diemen en schrijver van het boek ‘Surinamers in de polder’.

Alle gasten onderschreven het belang van het aanhalen van de banden tussen Suriname en Nederland en toonden zich ook bereid daarin iets te betekenen. Ze pleiten in verschillende bewoordingen voor het benutten van de kennis, ervaring en betrokkenheid van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Bovendien vonden ze dat Nederland ook iets van Suriname kan leren als het gaat om het soepel samenleven van diverse gemeenschappen.

Mevrouw Santokhi gaf aan het werkbezoek als het begin van iets moois te beschouwen en uit te kijken naar uitbreiding van de samenwerking met Nederland en met Diemen in het bijzonder.