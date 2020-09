Automobilist verleent geen voorrang; passagier raakt gewond

Een inzittende van een auto, die vanmorgen betrokken was bij een aanrijding in Suriname, wordt bijgestaan in afwachting van de ambulance (foto). Het verkeersongeval vond woensdag rond 11.10u plaats op de hoek van de Toekomstweg en de Knikkerstraat.

De blauwe auto op de foto reed over de Knikkerstraat gaande in de richting van Ramgoelam. De bestuurder zou geen voorrang hebben verleend aan het wit gelakte voertuig, dat over de Toekomstweg reed gaande richting Cricketstraat.

Bij de aanrijding die toen ontstond raakte een passagier gewond. Een ambulance werd ingeschakeld om deze persoon naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis te vervoeren.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.