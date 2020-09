Amerikaanse minister Pompeo verheugd om Suriname te bezoeken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is verheugd om een bezoek te brengen aan Suriname. Dat zei hij dinsdag via Twitter (zie onder). Pompeo zei dat hij blij is om de democratie te vieren en ervoor te vechten op het westelijk halfrond.

Hij noemde daarbij ook de landen Guyana, Brazil en Colombia die hij in de periode van 17 tot 20 september bezoekt. “Ik kijk uit naar het versterken van regionale partnerschappen die het Amerikaanse volk ten goede zullen komen” aldus de minister.

Pompeo komt naar verwachting donderdag aan in Suriname. Het is de eerste keer ooit dat Suriname officieel wordt bezocht door een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. In Paramaribo zal hij de triomf van de democratie vieren, door een ontmoeting te hebben met de onlangs gekozen Surinaamse president Chan Santokhi en zijn kabinet.

Ook zullen meer bilaterale samenwerking en mogelijkheden voor partnerschappen op het gebied van energie en veiligheid worden besproken. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin noemt het bezoek van Pompeo een belangrijk signaal, dat de regering Santokhi het vertrouwen geniet van de Verenigde Staten.

Ramdin zei tegen de Surinaamse nieuwssite SR Herald dat Pompeo’s bezoek niets te maken heeft met de olie- en gasvoorraden van Suriname, zoals door velen wordt beweerd. Het bezoek van de Amerikaanse minister werd deze week voorbereid door een Amerikaanse delegatie die op Zanderij landde met een cargo vliegtuig van Air Force One.

Glad to be visiting Suriname, Guyana, Brazil, Colombia and Texas to celebrate and fight for democracy in the Western Hemisphere. Looking forward to strengthening regional partnerships that will benefit the American people.