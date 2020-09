398 ‘lockdown’ overtreders waaronder 45 vrouwen in Paramaribo aangehouden

Verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname, hebben in het afgelopen weekeinde van vrijdag 11 september tot en met de vroege ochtend van maandag 14 september in regio Paramaribo in totaal 398 ‘lockdown’ overtreders aangehouden.

De overtreders zijn aangehouden en overgebracht naar de hal op het terrein van de Politie Academie. Onder hen Onder hen waren ook 45 vrouwen. Deze overtreders mochten na een aantal uren te zijn opgehouden, middels een vertrekbriefje de kortste route naar hun woonplaats kiezen.

De politie doet nogmaals een dringend beroep op de burgerij om de COVID-19 maatregelen altijd in acht te nemen. “Laat het virus van ‘ongehoorzaamheid’ niet er voor zorgen dat het COVID-19 virus als ‘de engel des doods’ steeds meer slachtoffers blijft maken binnen de Surinaamse gemeenschap” schrijft de politie.