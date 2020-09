Winkelier die klant confronteert met oude rekening mishandeld

Een winkelier is gisteravond omstreeks 19.55u aan de Sardjoedei Rattanstraat in Wanica mishandeld. Dit nadat hij een klant die hij heel goed kent, confronteerde met een oude rekening toen hij spullen was komen kopen met nog een man.

Volgens de politie bevond de winkelier zich in de winkel, toen de dader vergezeld door een manspersoon enkele goederen bestelden. Hij deed dit vanachter de traliedeur. Voordat de winkelier de traliedeur geheel openmaakte en de goederen overhandigde confronteerde hij de dader met een oude rekening. De dader stormde toen te samen met de andere verdachte manspersoon de winkel binnen.

De winkelier werd mishandeld en de bestelde producten werden hem afhandig gemaakt. Zijn broer die hem te hulp schoot, werd met een fles bewusteloos geslagen. Hierna verlieten de mannen te voet de plaats. De slachtoffers liepen verwondingen op en klaagden van pijn.

De daders maakten een fles Heineken, een losse pamper en levensmiddelen buit. Het voorval is vastgelegd op de beveiligingscamera’s. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.