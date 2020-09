Vereniging van Buschauffeurs pleit voor rechtszekerheid

De Vereniging van Buschauffeurs in oprichting pleit voor meer bescherming voor de doelgroep. Ze wil meer rechtszekerheid en dat vooral ook hun ziektekostenregeling in orde wordt gemaakt. Hierover en andere zaken met betrekking tot de transportsector, is op dinsdag 15 september een onderhoud geweest met vice-president (vp) Ronnie Brunswijk.

Gelijk na het onderhoud is een petitie overhandigd aan de vp. De petitie is getekend door John Cairo, die meent een groep van 80 buschauffeurs achter zich te hebben. Volgens Cairo melden dagelijks chauffeurs aan bij de vereniging. De vereniging vraagt voor erkenning van de buschauffeurs door de staat. Ook wensen zij als groep aangemerkt te worden als een officiële gesprekspartner van het ministerie van Transport en Communicatie en Toerisme. Zij willen daarbij ook een bijdrage leveren aan de ordening van de transportsector.

De vereniging i.o geeft aan dat de chauffeurs vanwege de Covid Pandemie zij zes (6) maanden verstoken zijn van inkomen. Zij vragen daarbij aan de regering een financiële compensatie voor de afgelopen maanden. De vp heeft de petitie in ontvangst genomen en gelijk werk van gemaakt. De buschauffeurs hebben ondersteuning van de vp toegezegd gekregen.

De vp zal zorgen dat de buschauffeurs in aanmerking komen voor Covid pakket ondersteuning. Volgens Brunswijk wordt nu via het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme een mogelijkheid bekeken om deze bushouders financieel te compenseren. Hierover zijn al afspraken gemaakt met de minister. De VP eist wel dat de vereniging zich verder gaat organiseren.

De chauffeurs vereniging i.o hoopt dat er ook een regeling wordt getroffen waarbij zij verzekerd kunnen zijn van een vast inkomen per maand. Het voorstel zoals vervat in de petitie is om naar mogelijkheden te bekkijken dat enkele van de buschauffeurs worden overgeheveld naar het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB). De Vereniging i.o is bereid zijn om samen met deskundigen in de sector protocollen ten behoeve van de buschauffeurs wettelijk in orde te maken.