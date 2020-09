Nieuw bestuur ABOP-Nederland aan de slag

De afdeling van de politieke partij ABOP in Nederland is zondag tijdens een vergadering officieel versterkt. Naast voorzitter Gilmar Macnack bestaat het bestuur verder uit ondervoorzitter Reina Patra, secretaris Andy Pinas en penningmeester Rupert Misidjan. Ondervoorzitter Michael Rozenhout was niet aanwezig toen de foto werd gemaakt.

ABOP-Nederland heeft tot doel om de moederpartij in Paramaribo zo goed en waar dan ook te ondersteunen. Met deze ondersteuning wordt bedoeld het verstrekken van de nodige producten voor de eerste levensbehoeften, materiaal ter bevordering van de gezondheid, educatieve middelen en bevordering van schoon drinkwater en elektriciteit in met name het binnenland.

Voorts zal er zwaar worden getrokken aan het binnenhalen van potentiële investeerders. Er zal ook gewerkt worden aan fondsvorming voor de ontwikkeling van werkgelegenheid en productie van goederen ter exportversterking van Suriname.

Vicepresident Ronnie Brunswijk kan volledig rekenen op ABOP-Nederland als het gaat over het sociaal-maatschappelijke fonds, dat hij bezig is te realiseren voor de minderdraagkrachtigen in de samenleving. ABOP-Nederland en de diaspora zullen vanuit Nederland dit initiatief volledig ondersteunen door sociaal zwakkeren middels dit fonds te helpen in deze donkere dagen.

“Wij beseffen meer dan ooit dat de regering-Santokhi het niet gemakkelijk heeft in het begin van hun regeerperiode. Maar als wij met zijn allen geduld betrachten, zullen wij de zoete vruchten binnen enkele maanden kunnen plukken. Dat men ervan uitging dat deze regering binnen 200 dagen de chaos, de lege staatskas en de hoge winkelprijzen kon herstellen zou mogelijk zijn geweest als de vorige regering eerlijk en transparant was over hun regeerperiode. Vele Surinamers zullen de broekriem moeten aanhalen om straks met opgeheven hoofd in een welvarend Suriname te leven”.

De boodschap aan de regering-Santokhi is om ondanks de vele kritieken op koers te blijven. “Blijf fair, strikt en eerlijk samenwerken met de principes van één beleid, één bestuur en één regering,” aldus ABOP-Nederland.