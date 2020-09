In een woning aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname, is vanmiddag rond 17.15u een man dood aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer met een schotverwonding is gevonden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. De verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatse voor onderzoek, zoals op bovenstaande foto van Waterkant.Net te zien is.

Zodra er meer bekend is volgt een update.