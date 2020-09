Gecrasht vliegtuig onderweg naar Suriname had 390 kg cocaïne aanboord

Het gecrasht vliegtuig in Guyana, dat onderweg was naar Suriname, had 390 kilogram cocaïne aanboord. Dit bevestigd de Guyanese Justitie. In het toestel dat maandagmiddag is ondekt, is ook een dode man aangetroffen.

De politie in Guyana heeft twee vliegtuigen ontdekt. Een met drie inzittenden en de andere is gecrasht en daarin is een dode man en de drugs gevonden. Beide zijn op een afstand van iets meer dan 500 meter van elkaar aangetroffen in Issano Regio Zeven.

Het eerste vliegtuig werd zondag 13 september omstreeks 22.20 uur ontdekt. De politie van Issano, Regio Zeven, ging op basis van de ontvangen informatie naar de 9 Miles Airstrip, Issano, Middle Mazaruni River, waar een rood-witte 206 Cessna vermoedelijk een Braziliaans vliegtuig was, samen met drie buitenlandse mannen.

Ze zijn geïdentificeerd als een 38-jarige piloot, van Boa Vista Brazilië; een 29-jarige piloot uit Temeremo Venezuela en een 35-jarige internettechnicus uit Manaus, Brazilië werden gevonden.

Het Cessna-vliegtuig dat zondagavond is onderschept met de drie verdachten en hun persoonlijke bezittingen.

Ze werden ondervraagd met Google Translator en er werd informatie ontvangen dat ze met een ander vliegtuig op weg waren naar Suriname toen dat vliegtuig mechanische problemen kreeg. Als resultaat van de waarneming, crashte de piloot en landde het vliegtuig, waardoor een van de inzittenden een gebroken rechterarm en lichte blauwe plekken op zijn gezicht opliep, waarvan hij bevestigde dat hij deze had opgelopen door de plotselinge botsing.

Het vliegtuig werd onderzocht maar er was geen zichtbare schade aan te zien er werden ook zoekopdrachten uitgevoerd aan het vliegtuig in aanwezigheid van de drie passagiers aan boord en ook aan hun persoon, maar er werd niets illegaals gevonden. In de omgeving waar het vliegtuig is aangetroffen is verder gezocht, maar er is ook niets illegaals aangetroffen. De drie mannen werden gearresteerd en in hechtenis genomen, samen met hun persoonlijke bezittingen namelijk: mobiele telefoon, satelliet telefoon, id-kaarten en andere items.

Het gecrasht toestel is maandagmiddag gevonden. Het onderzoek duurt voort.