First lady Melissa Santokhi in Nederland, brengt bezoek aan Diemen

De first lady van Suriname, Melissa Santokhi, is momenteel in Nederland. Ze bracht vanmiddag een informeel bezoek aan de gemeente Diemen en werd op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Erik Boog. Dat meldt de lokale nieuwssite DiemerNieuws.

Mevrouw Santokhi had in Diemen een ontmoeting met aan aantal Diemenaren die banden hebben met Suriname en/of zich inzetten voor de Surinaamse zaak. Diemen heeft circa 3.000 inwoners met een Surinaamse achtergrond, aldus de nieuwssite.

De vrouw van de Surinaamse president Chan Santokhi zal ook andere Nederlandse gemeenten bezoeken.