Vliegtuig US Air Force op Zanderij vanwege voorbereiding bezoek Pompeo

Deze foto van een cargo vliegtuig van de US Air Force, dat geland was op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname, werd zondag massaal via social media gedeeld. Volgens Starnieuws zou een delegatie uit de VS hiermee naar Suriname zijn gevlogen, vooruitlopend op het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Suriname.

Gisteren werd bekend dat minister Pompeo donderdag een kort bezoek brengt aan Suriname. Vooruitlopend op het bezoek van de Amerikaanse minister is het vliegtuig naar Suriname gekomen voor de voorbereiding, schrijft Starnieuws.