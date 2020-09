Man aangehouden voor belediging president op Facebook

Deze man, de 27-jarige Alessandro van V., is zondag 13 september door leden van de Recherche Regio Midden aangehouden voor het beledigen van de president via social media. De man heeft via zijn Facebook pagina het staatshoofd van de Republiek Suriname uitgescholden, meldt het Korps Politie Suriname.

Tegen de verdachte Alessandro werd officieel aangifte gedaan, waarna hij werd opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Alessandro ingesloten voor onder andere belediging staatshoofd, smaad, laster en belediging openbaar gezag.

De verdachte heeft tijdens zijn verhoor toegegeven, dat hetgeen op zijn pagina is gepubliceerd door hem is gedaan. Volgens zijn verdere verklaring wilde de verdachte meer uitleg van het staatshoofd over het coronavirus.

De politie onderzoekt deze zaak verder meldt het KPS. Een paar dagen eerder werd een militair, die ook aanhanger is van de NDP, aangehouden na een oproep tot protesteren: