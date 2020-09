Lichaam geborgen van jongeman (19) die in Cotticarivier verdronk

Vandaag in de vroege ochtend is het lichaam geborgen van de 19-jarige Ivanildo Faisel, die zaterdag in de diepte van de Cotticarivier verdween. De jongeman was tijdens de total lockdown in Suriname gaan zwemmen in de rivier.

Zijn lichaam werd gevonden na een zoektocht door Surinaamse politie en militairen. Die waren vanaf zaterdag bezig met het zoeken naar het slachtoffer (foto).

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de jongeman was gaan borrelen bij een bar in de omgeving. Met een leeftijdsgenoot is hij daarna een duikje gaan nemen in de Cotticarivier.

Via social media wordt een filmpje verspreid waarin te zien is hoe een verdronken jongen uit het water wordt gehaald. Dat filmpje is echter niet uit Suriname en heeft niets met dit geval te maken.