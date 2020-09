Dit busje reed vanmorgen tegen 10.30u een supermarkt aan de Helena Christinaweg in Suriname binnen. Het voertuig, dat bestuurd werd door een vrouw, veroorzaakte flinke schade aan het pand en de goederen binnen.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van dit eenzijdig verkeersongeval is geweest. Op onderstaande beelden is de schade te zien: