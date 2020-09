Auto vliegt uit bocht en belandt op z’n zij in trens

Zondagavond vloog deze Toyota Vitz RS uit een bocht aan de Commissaris Thurkowweg in Commewijne en belandde op z’n zij in een trens langs de weg.

De bestuurder reed over de Commissaris Thurkowweg, komende vanuit Meerzorg en gaande richting Nieuw Amsterdam in Suriname. Bij het beschrijven van de bocht na Robby Supermarkt, verloor hij plotseling de controle over het stuur en belandde met de auto in de trens.

De bestuurder zat alleen in het voertuig en raakte niet gewond. De politie kreeg de melding van het eenzijdig verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen en af te voeren naar berging.