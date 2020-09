Academisch Ziekenhuis bestrijdt coronavirus met high-tech UV-C licht

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) bestrijdt het coronavirus met high-tech UV-C Licht. Dat doet zij met de zogenoemde Virus Kill Box T 600, een apparaat dat uit Nederland komt. Het bedrijf erachter, de Virus Kill Company B.V., heeft een van de apparaten gedoneerd aan het ziekenhuis in Suriname.

Volgens het bedrijf kunnen organisaties het apparaat gebruiken als hulpmiddel in de strijd tegen het coronavirus. De Virus Kill Box gaat het virus te lijf met zogeheten UV-C licht, zeg maar de overtreffende trap van UV-straling. Het vernietigt de celwand van virussen en bacteriën.

Het apparaat is onlangs gemonteerd in het AZP door Kurt Geurtz. Men is gelijk gestart met het desinfecteren van de ziekenhuiskamer waar coronapatiënten hebben gelegen. Het systeem maakt daarvoor gebruik van 7 sterke UV-C lampen, meldt het bedrijf.

Ondertussen zijn op zondag 62 personen, die besmet waren met het coronavirus, genezen verklaard. Het aantal active cases is gedaald naar 639. In totaal worden 99 patiënten in het ziekenhuis behandeld, waarvan 7 op Intensive Care Units: