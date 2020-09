Voorstelling ‘Schitterende Schaduw’ wil koloniaal- & slavernijverleden Gelderland zichtbaar maken

De nieuwe muziek- & danstheaterproductie Schitterende Schaduw heeft als doel het koloniaal- & slavernijverleden van Gelderland zichtbaar te maken, maar dan via muziek- & danstheater. Een unieke combinatie, waarvoor een crowdfundingsactie is opgezet die je hier kunt steunen.

Nu meer dan ooit, in de actualiteit van Black Lives Matter, is er de noodzaak tot bewustwording van ons gezamenlijk verleden. De voorstelling Schitterende Schaduw en de hieraan verbonden randprogrammering haakt aan op de urgentie en voorziet in de behoefte om dit pijnlijke verleden onder ogen te zien, en hierover in gesprek te gaan.



In Schitterende Schaduw wil men via podiumkunsten, via dans, muziek, zang en spel, niet eerder vertelde verhalen uit de schaduw halen en vol in het licht zetten. Hiermee worden de koloniale sporen binnen de huidige samenleving blootgelegd. In de gesprekken die na elke voorstelling plaatsvinden, gaat men in gesprek met het publiek. Een gespreksleider zal deze nagesprekken in goede banen leiden.



Om de voorstelling Schitterende Schaduw op de planken te kunnen brengen, is er hulp nodig. Steun deze crowdfunding zodat je actief mee helpt aan de verandering die in de hedendaagse maatschappij nodig is om tot een inclusieve samenleving te komen. Samen moet dat ons lukken!



Hier ga je naar de crowdfunding pagina op voordekunst:

https://www.voordekunst.nl/projecten/10236-muziek-danstheater-schitterende-schadu-1



De voorstelling wordt geproduceerd door Reframing HERstory Art Foundation. Deze stichting, die in 2019 is opgericht, heeft als doel: bewustwording, educatie en het stimuleren van dialoog over de sporen van het koloniaal- en slavernijverleden van Gelderland in de huidige samenleving.

De pilot zal eind oktober 2020 in Gelderland te zien zijn. Voor meer informatie zie de website: https://www.reframing-herstory-art-foundation.nl/