‘Vader die dochters vriend doodschoot zou het niet eens zijn met hun relatie’

De man die zaterdagochtend de 17-jarige vriend van zijn 18-jarige dochter doodschoot, zou het niet eens zijn met de liefdesrelatie van zijn dochter en het slachtoffer. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd. Volgens de krant is de vader, de 61-jarige Bisoendew S., intussen als verdachte aangemerkt en in verzekering gesteld.

Volgens verklaring van de vader zag hij iemand dichtbij een raam van zijn woning staan en dacht dat die persoon een inbreker was. Dat was echter de 17 jarige Pawan Rampedarath (foto), het vriendje van zijn dochter. Hij heeft toen met zijn jachtgeweer op de jongen geschoten, die in zijn buikstreek werd geraakt en kwam te overlijden.

In opdracht van het Openbaar Ministerie in Suriname, is zijn ontzielde lichaam door de politie in beslag genomen. In het belang van het onderzoek heeft de politie van het bureau Houttuin ook het jachtgeweer, waarvoor de schutter een vergunning had, in beslag genomen meldt de politie.