Telefoondief betrapt dankzij beelden van beveiligingscamera

Een 44-jarige man is door de politie in Suriname ingesloten voor diefstal van een mobiele telefoon. De diefstal werd duidelijk na het bekijken van camerabeelden, meldt de Surinaamse politie vandaag.

In de maand maart ging de verdachte Neynil Y. op bezoek bij de benadeelde, waar hij wat te eten kreeg. Bij die gelegenheid was de zaktelefoon van de benadeelde op haar balkon, alwaar Neynil een portie zat te eten.

Nadat Neynill vertrokken was kwam de benadeelde tot de ontdekking dat haar zaktelefoon verdwenen was. Op camerabeelden is te zien hoe Neynil de zaktelefoon in zijn broekzak stopte voor vertrek. De benadeelde liet de camerabeelden van de diefstal ook aan anderen zien.

Op vrijdag 4 september zag een man, aan wie de benadeelde de camerabeelden getoond had, Neynil over straat lopen. De man hield Neynill aan en bracht hem naar het politie bureau Uitvlugt.

De verdachte Neynil is op zaterdag 5 september, na afstemming met het Openbaar Ministerie, door de politie van het bureau Uitvlugt ingesloten meldt de politie. Hij geeft toe dat hij de mobiele telefoon heeft gestolen. Voorts dat na de diefstal iemand anders de telefoon van hem heeft afgepakt.