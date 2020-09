Rodney Cairo zegt STREI! lidmaatschap op en stapt uit bestuur

De Surinaamse ex-militair en politicus Rodney Cairo heeft vandaag laten weten dat hij zijn functie in het dagelijks bestuur van de politieke partij STREI! heeft neergelegd en zijn lidmaatschap heeft opgezegd. “Mijn idealen komen niet overeen met de handelingen en acties van het bestuur van STREI!, waardoor ik me niet meer kan verenigen met de partij” zegt hij op Facebook.

“Ik heb me met veel plezier en leergierigheid altijd ingezet voor de idealen van STREI! en wil op deze manier ook een ieder van de partij en ook de aanhangers bedanken voor het vertrouwen en de steun, ook in de moeilijke tijden die ik heb meegemaakt als lid en DNA-kandidaat van de partij” aldus Cairo.

De 33-jarige Cairo was korporaal bij de commando-eenheid Korps Speciale Troepen tot hij corruptie en afpersing in het leger aankaartte. Voor de partij STREI! kandideerde hij tevergeefs tijdens de verkiezingen van 2020 op plaats 2 in Paramaribo. Kort voor de verkiezingen werd een inval bij hem gedaan door de veiligheidsdienst die hem mishandelde en onrechtmatig eigendommen afnam.

Voor de inzet voor Sociale projecten mag een ieder hem benaderen, zo ook voor protest acties tegen het wanbeleid van elke regering zegt hij. “Ook deze regering zal ik kritisch volgen en waar nodig mijn stem laten horen. Let wel, we leven in een democratisch land. Mijn stem zal ik laten horen en zal het volk van Suriname bereiken. Wat ik graag wil is dat wij bundelen en blijven strijden tegen onrecht en corruptie in ons land” zegt de oud-militair.