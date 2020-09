Ons Nationaal Erfgoed: het Hoekhuis en de Dixiebar

[OPEN BRIEF AAN SURALCO] – Met grote bezorgdheid heeft de Surinaamse gemeenschap kennis genomen van het feit dat Suralco het Hoekhuis en Dixiebar via een openbare verkoop aan de hoogste bieder wil verkopen. Bezorgdheid omdat het hier gaat om ons Historisch Gebouwd Erfgoed. De oude binnenstad van Paramaribo staat sinds 2002 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Suriname is één van de 167 landen die op deze lijst staan en het Hoekhuis en de Dixiebar staan in het oudste deel van de historische binnenstad en zijn de poort aan de Waterkant van de Werelderfgoed route.

Het Hoekhuis staat al vanaf 1745 op die plek, gebouwd door de eerste eigenaar Strube. Bij de brand van 1821 was het in eigendom van de President van het Hof, Mr Lammens die het na de brand herbouwde met de voorgevel naar de rivier. Zo staat het nu nog. De Alcoa kwam in 1918 naar Suriname en kocht het in 1920 van de gebroeders Barnett van de Surinam American Gold Mining Company. Het gebouw dat we als Dixiebar kennen, is gedurende de hele koloniale periode een bar geweest van de officieren van het Societeitsleger. Die gebouwen stonden er dus al een EEUW voordat Alcoa in 1918 naar Suriname kwam.

De Alcoa is ruim 100 jaar in Suriname geweest en gaat nu weg. De Surinaamse gemeenschap had gehoopt dat Suralco deze gebouwen voor een symbolisch bedrag zou schenken aan de Surinaamse gemeenschap.

Het zou een mooi gebaar van appreciatie zijn, van ‘teruggeven aan de gemeenschap’, als het Hoekhuis en de Dixiebar aan de Surinaamse gemeenschap geschonken zouden worden. Het zou Alcoa/Suralco sieren om dit gebaar te maken en Suriname zou een mooie herinnering hebben aan 100 jaar Alcoa.

Wij begrijpen ook, dat dit misschien ijdele hoop is, maar vragen om voor nu de verkoop van de panden uit de openbare verkoop te halen. Dan kunnen de mogelijkheden worden bekeken om de panden te laten kopen door Surinamers met hart voor het monumentaal gebouwd erfgoed of organisatie(s) die ervoor zorg zullen dragen en garanderen dat deze prachtige panden in de originele staat behouden blijven voor de Surinaamse gemeenschap en de UNESCO Werelderfgoedlijst. In de koopovereenkomst moeten strenge voorwaarden worden opgenomen in een onderhoudsplan om te garanderen dat de panden ook in de toekomst goed zullen worden beheerd en onderhouden en werkelijk de gemeenschap ten goede komen.

Wij spreken de hoop uit dat Suralco/Alcoa deze open brief van Surinamers en organisaties die dit initiatief ondersteunen meeneemt in hun besluit.

Cynthia Mc Leod – Stichting Elisabeth Samsonhuis

Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) – Stephen Fokke

Philip Dikland –KDV Architects

Directeur Stadsherstel Suriname – Kenneth Woei A Tsoi

Nadia Rostam

Directoraat Cultuur – Johan Roozer

Marina da Costa – Heritage Tours

Vrienden van Stadsherstel Suriname (VVSS)

UNESCO – Roy Smits

Readytex – Monique Nou Chaia

Monique Essed

United Tour Guides Suriname (UTGS) – Yves Tjon Sack-Kie

De Dixiebar (Foto: Otter/Wikipedia)