Ministers brengen oriëntatiebezoek aan luchthaven Suriname

Hoewel het Surinaamse luchtruim nog gesloten is heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, op uitnodiging van collega-minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) op zaterdag 12 september 20202 een oriëntatiebezoek gebracht aan de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname.

Van de leiding van NV Luchthavenbeheer kregen de ministers een rondleiding in het kader van veilig werken op de luchthaven en een mogelijke langzame opstart en of normalisatie van de werkzaamheden ter plekke.

De functionarissen hebben de diverse hallen, waaronder de aankomsthal en de vertrekhal bezocht. De delegatie is ook deelgenoot geweest van het proces van arriveren en vertrekken. Er is kort gesproken met de afdeling Port Health. Ook is gekeken naar de diverse inspanningen die zijn gepleegd door NV Luchthavenbeheer met het implementeren van hun eigen bedrijfsprotocollen.

De ministers constateerden een goede progressie. Volgens de beleidsmakers zullen hier en daar nog enkele zaken voorbereid moeten worden. Er is vanuit beide ministeries logistieke en technische hulp aangeboden aan NV Luchthavenbeheer. Er zijn ook adviezen gegeven met betrekking tot medische preventie, medische controle, proces van inchecken en aankomst. Tenslotte zijn er werkafspraken gemaakt.