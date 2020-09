Coronianen krijgen voedselpakket van overheid

Om hun de nood vanwege de COVID-19 crisis te helpen lenigen, heeft districtscommissaris Maikel Winter van Coronie in samenwerking met het Bureau Eenheid een project geïnitieerd om voedselpakketten aan bewoners van dit district te verstrekken. De eerste partij van 50 pakketten werd op zaterdag 12 september aan de daarvoor in aanmerking komende burgers van het cocosdistrict overhandigd.

Behalve deze hulpbehoevenden mochten ook het Kindertehuis De Toekomst en het Verpleeg- en Verzorgingshuis Huize Lunor pakketten in ontvangst nemen. In een later stadium zullen er nog 550 pakketten verstrekt worden aan andere hulpbehoevenden in het district. Volgens districtscommissaris Winter zal het niet hierbij blijven voor Coronie. Hij maakt zich er sterk voor het naar grotere hoogte brengen van zijn district.

Zowel het verstrekken als het samenstellen van de pakketten is gedaan in samenwerking met Bureau Eenheid, een werkarm van de regering Santokhi, met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname. “Er is vooraf een huis-aan-huisbezoek geweest om na te gaan wie hulp behoeft”, zegt Hortence Monkou adjunct-districtscommissaris van Coronie. Burgers mogen zich ook opgeven bij het districtscommissariaat om in aanmerking te komen voor een pakket.

Charles Blackson, die een pakket in ontvangst mocht nemen, is zeer ingenomen mee. Hij zegt de hulp hard nodig te hebben. Volgens hem kan een ieder getroffen worden door de COVID-19 crisis. Joan Verwey-Creton van Kindertehuis De Toekomst vindt het geweldig dat er aan de kinderen wordt gedacht. Ze hoop op continuering.