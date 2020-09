CARICOM-lidstaten buigen zich over vraagstukken COVID-19

De CARICOM-lidstaten hebben zich gezamenlijk gebogen over de COVID-19 situatie in het Caribisch gebied. Het doel was om een evaluatie te plegen over de huidige situatie met betrekking tot COVID-19 in de verschillende landen. “COVID-19 is er overal, maar in sommige landen meer dan in andere”, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Minister Ramdin zegt dat tijdens het evaluatiemoment is gebleken dat in sommige Caribische landen COVID-19 zo gering is en dat men wil beginnen aan het hervatten of normaliseren van vluchten van en naar die landen. Tijdens de meeting is verder ingegaan op de zogenaamde CARICOM bubble van landen die in zo een situatie verkeren. Het gaat nu om onder andere Barbados, St. Vincent, St. Kitts en St. Lucia. Ook is besproken onder welke omstandigheden landen tot de CARICOM bubble kunnen worden gerekend. “Er is nog geen definitief besluit genomen. Binnenkort zal er weer een ontmoeting zijn om gericht te praten over de situatie en wanneer overgegaan kan worden tot normalisatie.

De minister zegt dat er weliswaar voor gewaakt moet worden dat de situatie gaat fluctueren. “Het is van groot belang dat er geen ongecontroleerde verspreiding plaatsvindt. Deze landen neigen ernaartoe om vanwege toerisme het luchtruim zodanig open te stellen dat het controleerbaar is. Om weer toeristen te ontvangen, om zodoende hun economie weer te doen opleven”.

De CARICOM-lidstaten willen afspraken maken onder welke condities landen personen mogen ontvangen vanuit andere landen. “Dit is belangrijk omdat wij willen overgaan tot normalisatie van het lucht- en waterverkeer. Het is belangrijk dat wij dat doen op een gestructureerde manier”, zegt minister Ramdin. De bewindsman zegt vervolgens dat het medisch gezondheidsinstituut van de regio, CARPHA, aardig wat voorwerk heeft gedaan ten aanzien van dit vraagstuk. Sommige criteria zijn besproken en er is commentaar geleverd.

Suriname heeft onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi geparticipeerd aan deze CARICOM-staatshoofden meeting. Naast de president hebben minister Ramdin, minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme deelgenomen aan deze vergadering. Ook experts van enkele ministeries zijn deelgenoot geweest.