Amerikaanse minister BuZa bezoekt Suriname

Voor het eerst in de historie van Suriname brengt een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan ons land. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zojuist. Volgens de site zal minister Michael Pompeo donderdag een kort bezoek brengen aan Suriname.

De 56-jarige Michael Richard (Mike) Pompeo is een Amerikaans politicus van de Republikeinse Partij. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken onder president Donald Trump sinds 2018. Daarvoor was hij de directeur van de Central Intelligence Agency (CIA) onder president Trump van 2017 tot 2018. Eerder was hij van 2011 tot 2017 lid van het Huis van Afgevaardigden.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei tegen Starnieuws dat de komst van Pompeo een belangrijk signaal is dat deze regering het vertrouwen geniet van de Verenigde Staten van Amerika.

Pompeo brengt ook een bezoek aan buurland Guyana. De Amerikaanse minister sprak zich in juni in onderstaand filmpje uit over de verkiezingen in Suriname: