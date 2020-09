VIDEO: Bestuurder rijdt EBS stroompaal kapot na mislukte inhaalmanoeuvre

Vrijdagmiddag is wederom een stroompaal van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) kapotgereden, als gevolg van roekeloos rijgedrag. De bestuurder van deze personenauto reed rond 16.30u een EBS paal aan de Hendrikstraat bij Chotelal cambio kapot, na een mislukte inhaalmanoeuvre.

De automobilist reed over de Hendrikstraat komende uit de richting van de Tweede Rijweg en gaande richting Derde Rijweg. Nabij de cambio haalde hij zijn voorrijder in. De bestuurder verklaarde dat hij tijdens het inhalen niet meer de gelegenheid kreeg om in te voegen op zijn rijhelft, toen er een tegenligger aankwam.

Op een bepaald moment verloor de man de controle over het stuur en ramde de stroompaal. Door de klap brak de paal vanuit de grond. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar het voertuig raakte zwaar beschadigd.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren. De politie van Uitvlugt is belast met het onderzoek.

Een live video van Waterkant.Net van de situatie ter plekke:

Inhaalmanoeuvre loop verkeerd af. Auto ramt EBS paal Hendrikstraat thv Chotelal Cambio.Meer op www.waterkant.net Posted by Waterkant.Net on Friday, 11 September 2020