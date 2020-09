Recordaantal leerlingen behaalt GO GLO 2020 in Suriname

Rotary Club Paramaribo Residence meldt een recordaantal leerlingen dat zij dit jaar heeft gehuldigd tijdens GO GLO. Het aantal is gesprongen van 124 vorig jaar naar 315 leerlingen. De drive-thru vond plaats op donderdag 10 september op de parkeerplaats van Assuria. De best geslaagden, afkomstig van diverse glo-scholen in Suriname, zijn beladen met presentjes huiswaarts gekeerd.

Dit jaar hebben 5 leerlingen de beste resultaten landelijk gehaald. Ze hebben allen 68 punten behaald. De top 5 leerlingen zijn:

Bihariesingh, Yuvraj van de Mohamed A. Taus school

Marhe, Sarah van de OS Zinniastraat

Jokhoe, Sryan van de Nassy Brouwerschool

Idu, Rigel van De Vrije School

Banarsi, Leandro van de OS Devis Buiten.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is enorm trots op de prestatie van de kinderen. Ze hoopt dat deze uitverkorenen hun medeleerlingen zullen helpen om ook zulke uitmuntende resultaten te behalen. Leerlingen die aan GO GLO mee willen doen, moeten minimaal 60 punten hebben gescoord voor de zeven vakken. Landelijk hebben ongeveer 11.000 leerlingen meegedaan aan de GLO-toets.