Overleden man veroorzaakte aanrijding na inhaalmanoeuvre

De man die vrijdagavond 11 september om het leven kwam bij een aanrijding op de Oost-West verbinding in het district Commewijne, is de veroorzaker van de aanrijding. Het gaat om autobestuurder Ewan Lanti meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens het voorlopige politie onderzoek reed hij samen met een mede inzittende in zijn auto komende vanuit de richting van Meerzorg en gaande in de richting van Tammanredjo. De andere autobstuurder T.L. kwam vanuit de tegenovergestelde richting en had ook een mede inzittende in zijn voertuig.

Lanti maakte een inhaalmanoeuvre en kwam op de rijhelft van T.L. terecht met als gevolg een zware aanrijding. Lanti overleed ter plaatse; terwijl T.L. en de mede inzittenden gewond raakten. De bestuurder T.L. is per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis meldt de Surinaamse politie.