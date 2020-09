Man ziet dochters vriend als inbreker en schiet hem dood

Drama vannacht aan de Tout Lui Fautweg in Suriname. Kort na 02.30u zag een 61-jarige man des huizes een jongeman op zijn erf en dacht dat het om een inbreker ging. Hij pakte snel zijn jachtgeweer en schoot hem vervolgens in de buikstreek.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij is komen te overlijden. Het gaat om de 17-jarige Pawan Rampadarath.

Uit het onderzoek is gebleken dat het niet om een inbreker ging, maar om de vriend van de schutter zijn dochter. Het jachtgeweer is hangende het onderzoek in beslag genomen. De schutter is overgebracht naar het bureau. Later meer.