First lady neemt schenking van ruim 2.000 liter handsanitizers in ontvangst

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft een partij van ruim 2.000 liter handsanitizers ten behoeve van een aantal ziekenhuizen in Suriname in ontvangst genomen. Dit gebeurde op vrijdag 11 september op haar kabinet. De donatie is mogelijk gemaakt door een groep investeerders met de overtuiging dat de werkers in de gezondheidszorg hun werk veilig blijven doen.

De first lady is dankbaar voor de schenking aan de ziekeninstelling. Ze benadrukte het belangrijke werk, dat de gezondheidswerkers uitvoeren. Ook zal zich ze inzetten voor het binnenhalen van meer materiaal voor de zorg. Ze noemde onder meer de medische mondmaskers die ook dringend nodig zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Nadat de presidentsvrouwe de schenking in ontvangst had genomen, droeg ze de handgel gelijk over aan de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen. De schenking is mogelijk gemaakt door Ad van den Valk-Hotel en ressort Van den Valk NL-Curaçao, Piet Roelen, vastgoedbelegger uit België, Ron Wijnstekers, voormalig senior partner KPMG, Rob Boendhie, ondernemer (vastgoed en finance).

Jason van Genderen, directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica toonde zich ook ingenomen met de geste aan de zorginstellingen. De medewerkers van het ziekenhuis kunnen heel goed gebruik maken van de handsanitizers, vooral in de strijd tegen het COVID-19 virus. Gezien de hoge prijzen in de winkels voor dit product, is hij blij dat het ziekenhuis deze uitgave voorlopig niet hoeft te plegen.

Ondanks het feit dat het aantal COVID-besmettingen aan het dalen is, riep hij eenieder op alert te blijven en de regels van de overheid in acht nemen. Als de cijfers een dalende trend blijven vertonen kan volgens Van Genderen de reguliere zorg weer optimaal opgepakt worden. De ziekenhuizen die in aanmerking zijn gekomen voor de schenking zijn het Militair Hospitaal, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal en het St. Vincentius Ziekenhuis.