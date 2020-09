Disciplinaire maatregelen tegen politieagenten vanwege ‘gangster-achtig’ gedrag

Een filmpje waarin deze drie politieagenten van het Korps Politie Suriname te zien zijn, is vrijdag viraal gegaan via social media. In het filmpje dat door een van de mannen is opgenomen, tonen de mannen demonstratief geld en een van hun zelfs een wapen. Dit alles onder begeleiding van rapmuziek, waardoor de beelden ‘gangster-achtig’ overkomen.

De mannen die horen bij het Regio Bijstands Team Paramaribo (RBTP) genieten zichtbaar, maar velen op social media vinden er niets aan. Het gedrag van de agenten werd onder de aandacht gebracht van de korpschef en de minister van Justitie en Politie (Juspol), die hun afkeur uitspraken.

“Gangsterisme en ander verwerpelijk gedrag zal op geen enkele manier worden getolereerd”, zegt Maritha Ritfeld-Asontoe van de publiciteitsafdeling van Juspol tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Tegen de mannen zullen na onderzoek daarom disciplinaire maatregelen worden getroffen, schrijft de krant.