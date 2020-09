Aanrijding met dodelijke afloop op Oost-West verbinding

Bij een aanrijding vrijdagavond tussen twee voertuigen op de Oost-West verbinding in Suriname, is één persoon om het leven gekomen. De aanrijding vond plaats ter hoogte van Krama Oil. Één van de auto’s is in de goot langs de weg beland.

Twee personen raakten ernstig gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname moesten ook eraan te pas komen om de slachtoffers te bevrijden.

Woensdagavond was er in buurt van de onheilsplek ook al een verkeersongeval. Daarbij brak een auto in tweeën: