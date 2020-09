Venezolaans ‘conflictgoud’ heeft andere route naar Nederland gevonden

Illegaal goud uit Venezuela, dat wordt gezien als ‘conflictgoud’, heeft een andere route naar Nederland gevonden. Aanvankelijk werd het naar Aruba en Curaçao gesmokkeld, maar nu wordt het in Guyana en Suriname witgewassen en als ‘schoon goud’ met vals papierwerk geëxporteerd. Dat staat in een rapport van de internationale onderzoeksgroep Info Amazonia.

Volgens journalisten die onderzoek deden, worden gewapende groepen uit Venezuela maar ook Columbia met dit goud uit Venezuela gefinancierd. “Het Venezolaanse leger schendt mensenrechten en verrijkt zich met goud” aldus een van de journalisten. Toch stroomden duizenden kilo’s van dit goud de markt op via Aruba, Curaçao en Nederland.

Dat in strijd met internationale afspraken voor de goudproductie die Nederland onderschrijft, zegt de onderzoeksjournalist. Curaçao besefte dit en verbood in juni vorig jaar de handel in goud vanuit Venezuela. Volgens de regering in Willemstad blijkt uit onderzoeken dat de Venezolaanse goudwinning nauw verweven is met praktijken als illegale mijnbouw, kapitaalvlucht, onderdrukking en uitbuiting.

Maar nu is er dus een nieuwe route gevonden, waarbij ook Nederlandse bedrijven zonder het te weten, betrokken zijn. Luister hier naar dit interview met één van de onderzoeksjournalisten die aangeeft waarom Suriname interessant is voor Venezolaanse goudverkopers.