Pg wil spoedig informatie van minister inzake aangifte EBS fraude

In de strafzaak tegen Andy Rusland en Otmar Sibilo, heeft de procureur-generaal (pg) in Suriname, Roy Baidjnath-Panday, minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen aangeschreven en gevraagd om hem spoedig van informatie te voorzien.

Volgens de pg is het dringend noodzakelijk om informatie van de minister te verkrijgen omdat bij de aangifte documenten zijn ingesloten die verificatie behoeven. Onder andere zou een externe financiële deskundige, bij voorkeur een accountant de onderhavige aanbestedingsprocedure en de gunning onder de loep moeten nemen meent de pg.

Volgens de aangifte zouden de twee op slinkse wijze profiteren van de financieel belabberde situatie binnen de EBS. In de aangifte wordt uiteengezet hoe er middels aanbestedingsfraude een continue claim op de valuta-inkomsten van de EBS wordt gelegd door één bedrijf dat er grof geld aan verdient.

Dat bedrijf zou volgens de aangifte de firma OLIBIS NV van Sibilo zijn. Sibilo zelf noemde aangifte tegen hem ‘laster’ en eiste eind vorige maand intrekking van de aangifte.

“Aangezien door het Staatshoofd publiekelijk is aangekondigd dat corruptie-onderzoeken met de nodige voortvarendheid ter hand zullen worden genomen, vraag ik u om mij ten spoedigste per ommegaande te informeren en wordt deze brief eveneens ter kennis gebracht van het Staatshoofd”, aldus besluit de pg in de brief aan Abiamofo.