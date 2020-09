Modernisering vacaturebank ministerie van Arbeid in strijd tegen werkloosheid

Een van de manieren ter bestrijding van de werkloosheid in Suriname, is om via de vacaturebank van het ministerie van Arbeid, vraag en aanbod van arbeid met elkaar op een efficiënte manier in contact te brengen. Hiertoe zal de vacaturebank volledig worden gemoderniseerd met een database waarin een grote verscheidenheid van beschikbare vacatures te vinden zullen zijn.

Dat zei minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) tijdens een gesprek met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Het ministerie beschikt al jaren over een vacaturebank die valt onder het beheer van de afdeling Directe Bemiddeling. De modernisering hiervan moet resulteren in het sneller inspelen op de behoeften op de arbeidsmarkt.

Het streven is erop gericht om werkzoekenden onder andere via de digitale weg voortdurend te informeren over vacatures die bij hen passen en tegelijkertijd werkgevers sneller en vollediger op de hoogte te brengen van het beschikbare aanbod van arbeid. Om dit te bereiken is een traject ingezet genaamd ‘Opzet moderne vacaturebank en registratie werkzoekenden’ welke als doel heeft de modernisering en professionalisering van de afdeling Directe Bemiddeling.

Naar aanleiding hiervan voert de minister gesprekken met onder andere bedrijfsleven organisaties om hun ondersteuning te krijgen voor vooral het beschikbaar stellen van vacatures. Onder andere de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie voor Kleine- en Middelgrote ondernemingen (AKMOS), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), en de ASFA juichen het initiatief van de minister toe en hebben hun volle ondersteuning toegezegd.