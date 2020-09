Man die vriendin liet verdrinken in Surinamerivier wraakt rechters in hoger beroep

De man die veroordeeld is voor het vermoorden van de Almeerse Aradhana Nazir in 2015 in Suriname, heeft woensdag het gerechtshof in Leeuwarden gewraakt. Sharied S. uit Almere kreeg vorig jaar 20 jaar cel voor het opzettelijk laten verdrinken van zijn 29-jarige vriendin Aradhana Nazir in de Surinamerivier. De straf was conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De twee waren vanuit Nederland op vakantie in Suriname. Hij vertelde de politie dat zijn vriendin van een muurtje aan de Waterkant zou zijn afgerold en in het water met sterkte stroming terecht zijn gekomen. De man werd verdacht toen bleek dat hij anderhalve maand eerder een overlijdensrisicoverzekering van €300.000,- en uitvaartverzekering ter waarde van €10.000,- had afgesloten.

De rechtbank achtte bewezen dat de 39-jarige Amsterdammer in Suriname zijn vriendin doodde om 300.000 euro aan verzekeringspremie op te strijken. S. zegt zelf onschuldig te zijn en tekende hoger beroep aan omdat hij niet eens is met het vonnis. Afgelopen dinsdag diende deze zaak in hoger beroep in Leeuwaarden.

Nadat S. dinsdag de hele dag door het hof kritisch was bevraagd over de dood van Nazir en andere verdenkingen besloot hij aan het eind van de middag om de rechters te wraken, meldt Omroep Flevoland.

Hij vindt dat de rechters bevooroordeeld zijn en het dossier niet goed kennen. “Mij worden selectief stukken voorgehouden. Ik vind het niet erg dat mij het vuur aan de schenen wordt gelegd, graag zelfs, maar ik wil niet twintig jaar onschuldig vastzitten” zei hij volgens de omroep.