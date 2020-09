First lady ontvangt voorlichtingsboek over COVID-19

First lady Melissa Santokhi-Seenacherry heeft uit handen van schrijfster Indra Hu-Ramdas het boek Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over het coronavirus en COVID-19 ontvangen. Deze overhandiging vond op het Presidentieel Paleis op woensdag 9 september plaats. Santokhi-Seenacherry is erg ingenomen met dit boek, te meer omdat zij momenteel bezig is met een televisieprogramma met kinderen im Suriname. Dit boek en de boodschappen uit dit boek kan zij delen met de kinderen die meewerken aan het programma.

Schrijfster Hu-Ramdas heeft dit boek speciaal overhandigd aan de presidentsvrouw, omdat zij van mening is dat covid-voorlichting momenteel cruciaal is en de first lady is voor haar een belangrijke schakel om de voorlichting over te brengen. In dit boek heeft de schrijfster de voorlichting en richtlijnen met betrekking tot het coronavirus op kindvriendelijke wijze neergepend, dat zelfs de kleinsten het begrijpen. “Als we COVID-19 willen tegengaan op welke manier dan ook, moeten we eerst weten wat het virus is, hoe het zich verspreid en op welke manier we het kunnen bestrijden. Dat kunnen we alleen doen middels voorlichting”, meent de kinderboekenschrijfster.

Het boek werd samen met enkele kinderen overhandigd aan de first lady. De kinderen vonden het een eer Santokhi-Seenacherry voor het eerst te mogen ontmoeten. “Om de first lady te ontmoeten was heel leuk. Zij heeft ons met alle blijdschap ontvangen. Dat vond ik heel leuk van haar”, zei Joël Ramnath na de overhandiging.