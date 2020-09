Devaluatie SRD product Regering Bouterse I en II

INGEZONDEN – De devaluatie van onze munt, de SRD, is een product van slecht beleid van regering Bouterse I en II. De devaluatie van de SRD, begon vlak na het aantreden van regering Bouterse I en na het aantreden van regering Bouterse II, is de devaluatie flink uit de hand gelopen.

In de periode augustus 2010- 2020, is niet alleen onze munt gedevalueerd maar ook de regering Bouterse gedevalueerd. In 10 jaar tijd werden meer dan 100 ministers en topfunctionarissen gereshuffeld, de waarde van regering Bouterse was afgewaardeerd tot een bacoven-winkel. Het staat onomstotelijk vast dat de hoge koers, een nalatenschap is van het trio Bouterse-Adhin-Hoefdraad.

De devaluatie is een feit, het is onvermijdelijk. Vrijwel alle economen hadden gewaarschuwd dat na de verkiezingen van 25 mei 2020, de koers flink omhoog zou gaan. Het land is totaal verziekt door slecht beleid van Bouterse- Adhin- Hoefdraad. Het aardappelen- en uienbeleid van Ashwin Adhin en de leenzucht van Bouterse/Hoefdraad, hebben ervoor gezorgd dat het volk crepeert. Met hun tralala beleid hebben ze het volk vaak slapeloze nachten bezorgd.

We hebben overvloed aan natuurlijke hulpbronnen en toch heeft de vorige regering Bouterse/Adhin, ervoor gezorgd dat wij nu aan de rand staan van een economische afgrond. “Waarom zeuren ze over een schuld van US$ 2,5 miljard als goud-, olie- en bauxiet-reserves meer dan US$ 200 miljard waard zijn”. Dat zei de demagoog, reken- en leugenmeester, Ashwin Adhin, op een NDP massameeting.

De huidige regering onder leiding van president Chan Santokhi, is ampertjes 7 weken aan de macht en Adhin, verwacht wonderen van deze regering. Wat in 10 jaar is vernietigd kan je onmogelijk in 7 weken herstellen. Keulen en Aken zijn niet in een dag gebouwd. Om het paarse afval op te ruimen vergt tijd en geduld. En ik ben ervan overtuigd dat deze regering in staat is de economie te stabiliseren.

Adhin schuift de schuld van de hoge koers in de schoenen van deze regering en de VHP. Toen Bouterse aan de macht was en hij de koers maar niet omlaag kon krijgen, gaf hij de schuld aan de VHP en cambiohouders, die zogenaamd gelieerd waren aan de VHP. De koers is nu hoog en de schuld wordt niet meer geschoven in de schoenen van de cambiohouders maar in de schoenen van deze regering.

Om de ernstige economische teruggang te herstellen en het land weer gezond te maken gaan we een bittere pil moeten slikken, we moeten door de zure appel heen bijten. Er is geen andere uitweg want de staatskas is leeggeplunderd. Er zal een pakket aan impopulaire maatregelen doorgevoerd worden, de samenleving zal het als onprettig ervaren maar de maatregelen zijn noodzakelijk om het land te redden.

Als ik me niet vergis zal op 18 september aanstaande duidelijk worden hoe hoog de schuldenberg is, hoe groot onze staatsschuld is. En wie allemaal betrokken zijn bij grootscheepse corruptieschandalen bij de CBvS, EBS en SPSB, en welke maatregelen getroffen zullen worden om het land te redden.

Idris Naipal